Жителя Феодосии приговорили к 15 годам колонии строгого режима за госизмену

Верховный суд Крыма приговорил жителя Феодосии к 15 годам колонии строгого режима за государственную измену, мужчина собирал и отправлял украинской армии информацию о воинских частях армии Российской Федерации, вооружении Черноморского флота и о местах расположения военных кораблей ВС РФ, находящихся в акватории Феодосийского залива.
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