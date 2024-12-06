Жителя Феодосии приговорили к 15 годам колонии строгого режима за госизмену

Верховный суд Крыма приговорил жителя Феодосии к 15 годам колонии строгого режима за государственную измену, мужчина собирал и отправлял украинской армии информацию о воинских частях армии Российской Федерации, вооружении Черноморского флота и о местах расположения военных кораблей ВС РФ, находящихся в акватории Феодосийского залива.