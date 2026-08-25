Цветы-провокаторы: какие букеты не стоит дарить учителям 1 сентября

1 сентября — праздник, который традиционно сопровождается морем цветов. Однако для многих педагогов, особенно склонных к аллергии, ароматный букет может обернуться не радостью, а чиханием, слезами и насморком.
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