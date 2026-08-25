Крымская газета
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымская газета

123 подписчика

Цветы-провокаторы: какие букеты не стоит дарить учителям 1 сентября

Цветы-провокаторы: какие букеты не стоит дарить учителям 1 сентября

1 сентября — праздник, который традиционно сопровождается морем цветов. Однако для многих педагогов, особенно склонных к аллергии, ароматный букет может обернуться не радостью, а чиханием, слезами и насморком.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии