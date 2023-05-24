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Саммит G7: «альянс демократий» на фоне сдачи Артемовска и возможного дефолта США

Саммит G7: «альянс демократий» на фоне сдачи Артемовска и возможного дефолта США

19-21 мая в японской Хиросиме — месте, которое навсегда связано с первым боевым применением ядерного оружия, прошёл саммит политических лидеров стран «Большой семерки»: США, Великобритании, Франции, Японии, Германии, Италии и Канады, — традиционных лидеров коллективного Запада, а также примкнувших к ним двух представителей Евросоюза.

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