Саммит G7: «альянс демократий» на фоне сдачи Артемовска и возможного дефолта США

19-21 мая в японской Хиросиме — месте, которое навсегда связано с первым боевым применением ядерного оружия, прошёл саммит политических лидеров стран «Большой семерки»: США, Великобритании, Франции, Японии, Германии, Италии и Канады, — традиционных лидеров коллективного Запада, а также примкнувших к ним двух представителей Евросоюза.