В Тверской области в ДТП пострадал пассажир Шкоды

22 апреля в Торжке на Ленинградском шоссе у дома №17 произошло ДТП. По данным автоинспекторов, водитель Шкода Октавия перед разворотом не занял соответствующее крайнее положение и совершил столкновение с машиной Дэу Нексия.
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