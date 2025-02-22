ВСУ тянут резервы и контратакуют: сводка с фронтов 22 февраля

Влад Владимиров

На что рассчитывали там эти хохлядские дебилы тут совершенно непонятно... "Под монастырь" они себя там подвели всем этим, увы, сами... Это можно было предвидеть и заранее, но слеповаты оказались эти "дятлы"...Одна их извилина на заднице им не помогла, говоря иными ту словами.)))