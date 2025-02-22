Новости с фронта по данным на утро 22 февраля: ВСУ стягивают резервы и контратакуют.О том, что происходит на фронте по данным на утро 22 февраля, рассказал телеграм-канал "Два майора".
ВСУ тянут резервы и контратакуют: сводка с фронтов 22 февраля
Комментарии
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Влад Владимиров
На что рассчитывали там эти хохлядские дебилы тут совершенно непонятно... "Под монастырь" они себя там подвели всем этим, увы, сами... Это можно было предвидеть и заранее, но слеповаты оказались эти "дятлы"...Одна их извилина на заднице им не помогла, говоря иными ту словами.)))
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20 час.
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