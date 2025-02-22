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ВСУ тянут резервы и контратакуют: сводка с фронтов 22 февраля

ВСУ тянут резервы и контратакуют: сводка с фронтов 22 февраля

Новости с фронта по данным на утро 22 февраля: ВСУ стягивают резервы и контратакуют.О том, что происходит на фронте по данным на утро 22 февраля, рассказал телеграм-канал "Два майора".

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Комментарии
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Влад Владимиров
На что рассчитывали там эти хохлядские дебилы тут совершенно непонятно... &quot;Под монастырь&quot; они себя там подвели всем этим, увы, сами... Это можно было предвидеть и заранее, но слеповаты оказались эти &quot;дятлы&quot;...Одна их извилина на заднице им не помогла, говоря иными ту словами.)))
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