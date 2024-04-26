РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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КГБ РБ: Польша готовит воинский контингент для нападения на Белоруссию

КГБ РБ: Польша готовит воинский контингент для нападения на Белоруссию

Главой КГБ Белоруссии Иваном Тертелем распространено заявление, что в Польше увеличивается количество военных формирований, которые готовятся непосредственно к столкновению РБ, об этом сообщили журналисты ТАСС.

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