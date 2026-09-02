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В Омске пенсионерка украла 1400 лотерейных билетов, а выиграла всего 2 тысячи

В Омске пенсионерка украла 1400 лотерейных билетов, а выиграла всего 2 тысячи

В Омске суд вынес приговор 78-летней местной жительнице. Пенсионерка регулярно воровала лотерейные билеты из киоска, в котором сама же и работала.

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