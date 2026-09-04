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Бьюти-бренды звезд принесли более 200 млн рублей убытка: больше всех потеряла Валерия Чекалина

Бьюти-бренды звезд принесли более 200 млн рублей убытка: больше всех потеряла Валерия Чекалина

Российские знаменитости по итогам 2025 года потеряли на собственных косметических брендах более 200 млн рублей.

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