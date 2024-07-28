В День ВМФ в Астрахани открыли Аллею Российской славы

Инициаторами создания Аллеи стали астраханские общественники. Проект был разработан в начале лета. А сегодня, в День Военно-морского флота России, на территории спортивного центра морской и физической подготовки филиала ЦСКА торжественно открыли десять бюстов великих российских военных деятелей и флотоводцев.
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