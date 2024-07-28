Пункт-А
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пункт-А

38 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Нина Лубенкова
    Очень хорошее решение. Надо осваивать Россию матушку, а не толпиться всем в Москве!! Также как и курорты для людей на...Гигантам готовить...
  • Eduard
    Рядом камеры поставьте!В Астраханской об...
  • Юрий Зубрин
    Сильный ход накануне сходняка в Швейцарии ....Владимир Путин вы...

В День ВМФ в Астрахани открыли Аллею Российской славы

В День ВМФ в Астрахани открыли Аллею Российской славы

Инициаторами создания Аллеи стали астраханские общественники. Проект был разработан в начале лета. А сегодня, в День Военно-морского флота России, на территории спортивного центра морской и физической подготовки филиала ЦСКА торжественно открыли десять бюстов великих российских военных деятелей и флотоводцев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх