В День ВМФ в Астрахани открыли Аллею Российской славы

Инициаторами создания Аллеи стали астраханские общественники. Проект был разработан в начале лета. А сегодня, в День Военно-морского флота России, на территории спортивного центра морской и физической подготовки филиала ЦСКА торжественно открыли десять бюстов великих российских военных деятелей и флотоводцев.