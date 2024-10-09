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Царьград

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"Русский народ - какой-то особый…": Гордон** смог удивить даже сбежавшую из России Эйдельман*

"Русский народ - какой-то особый…": Гордон** смог удивить даже сбежавшую из России Эйдельман*

"Русский народ - какой-то особый…" Украинский пропагандист Дмитрий Гордон** своей ненавистью смог удивить даже сбежавшую из России либералку Тамару Эйдельман*.

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