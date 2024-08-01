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Арбитражный суд признал правоту семьи Скигиных

Арбитражный суд признал правоту семьи Скигиных

Апелляция АО «ПНТ» завершилась неудачей для стороны председателя совета директоров Елены Васильевой. Тринадцатый арбитражный суд вновь признал правоту владельцев 50% АО «ПНТ» семью Скигиных при рассмотрении апелляционной жалобы оппонента — АО «ПНТ».

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