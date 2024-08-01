Арбитражный суд признал правоту семьи Скигиных

Апелляция АО «ПНТ» завершилась неудачей для стороны председателя совета директоров Елены Васильевой. Тринадцатый арбитражный суд вновь признал правоту владельцев 50% АО «ПНТ» семью Скигиных при рассмотрении апелляционной жалобы оппонента — АО «ПНТ».
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