Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону, главе киевского режима Владимиру Зеленскому, а также премьерам Великобритании и Польши Киру Стармеру и Дональду Туску нужен конфликт на Украине для сохранения власти.