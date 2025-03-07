Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону, главе киевского режима Владимиру Зеленскому, а также премьерам Великобритании и Польши Киру Стармеру и Дональду Туску нужен конфликт на Украине для сохранения власти.
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