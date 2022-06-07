Успешная спецоперация в Донбассе приблизила неизбежную капитуляцию Украины

Недавно на ютуб-канале появилось интервью, проживающего ныне в США, российского диссидента и неадекватного престарелого политолога Пионтковского, который он дал антироссийскому украинскому журналисту Гордону! Смотря это интервью, в первую очередь поражаешься печальными и испуганными лицами этих заядлых и лживых русофобов, которые в свое время, обливая грязью российский народ, сияли от радости, когда нацистские бандеровцы получали новую партию западного оружия, которым убивали российских военных! Теперь же Гордон с досадой и разочарование честно заявил, что россияне теснят украинские войска в Донбассе, и ,на его взгляд, поражение майданутых бандеровцев фактически неминуемо! Однако еще больше поразил ответ продажного "американского патриота" Пионтковского, который согласился с этим заявлением Гордона и добавил, что во всем якобы виновата активизация пропутинского лобби на Западе! Вместе с тем он отметил, что его не так сильно волнует поражение ВСУ на Донбассе, как специальная операция российских спецслужб во всем мире под названием "Не унижайте Россию и не загоняйте ее в угол"! Озвучить же этот мем было доверено "старому другу" президента Путина – президенту Франции Макрону, который однозначно выразил желание приостановить кровопролитие на Украине.