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FiNE NEWS

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Путин сообщил о внутренней торговле в рамках БРИКС на сумму 1,2 триллиона долларов

Президент России Владимир Путин сообщил, что объем внутренней торговли в рамках стран БРИКС достиг 1,2 триллиона долларов.

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