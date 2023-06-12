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МК: В США считают, что исход наступления ВСУ еще не ясен

МК: В США считают, что исход наступления ВСУ еще не ясен

Пока контрнаступление ВСУ не соответствует ожиданиям Запада. Также в свете того, что российские войска уничтожают новейшую современную технику, поставляемую в Украину, иностранцы выражают мысль в социальных сетях, что поставки не имеют смысла.

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