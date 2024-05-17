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Россия «ощипала» водочного короля и украинского экстремиста Черняка

Россия «ощипала» водочного короля и украинского экстремиста Черняка

  Районный суд Курска арестовал «бывшие» российские активы холдинга Global Spirits, производителя водки «Хортица».

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Комментарии
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Sergiy Che
Того, что там на Западе будут решать с замороженными деньгами РФ и прибылями с них набежавшими - пока Запад болтал и ничё не делал то и тут до поры до времени занесённая лапа Закона держала паузу - ща пошли пока прибыли с российских денег трогать - в ответ пошли тож пока мал-помалу отжимать активы кой-кого из самых одиозных)))
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22 час.
Владимир Безгрешнов
ворон ворону ... Может не пошёл на сотрудничество вот и хвост прижали
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19 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Ой это кому забыли занести мзду или недодали.... Это надо было решать с 2014 года уже все активы и тех кто в россии имеет активы, недвижимость, бизнес, зарабатывает и т.д. на крючке держать и вытрясти с первым снарядом упавшим в СДНР, а не сопли жевать и на этом бабло рубить...
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3 час.

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