Россия «ощипала» водочного короля и украинского экстремиста Черняка

Sergiy Che Того, что там на Западе будут решать с замороженными деньгами РФ и прибылями с них набежавшими - пока Запад болтал и ничё не делал то и тут до поры до времени занесённая лапа Закона держала паузу - ща пошли пока прибыли с российских денег трогать - в ответ пошли тож пока мал-помалу отжимать активы кой-кого из самых одиозных)))

Владимир Безгрешнов ворон ворону ... Может не пошёл на сотрудничество вот и хвост прижали