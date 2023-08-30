ЭНЕРГИЯ ДНЯ 31 августа 2023 года

Энергия дня тридцать первого августа две тысячи двадцать третьего года = 826 =Берегите отношения, чтобы потом не пришлось беречь воспоминания = Бог в вас может всё! Но не поклоняйтесь человеческому «Я», которое смертно = Болезнь даётся человеку за неправильное выполнение им своей программы Жизни = Больше ждёшь - меньше получаешь, меньше ждёшь - больше получаешь = Вам не нужно больше бояться самого себя, пора соединиться с Богом в себе =Ваш личный духовный рост увеличивает вашу ауру, ваше Пространство Света = В каком состоянии содержится аура, таково и получение поступлений извне =Возвысьтесь над собой, над своим эго, и вы соединитесь со своим Высшим «Я»В первую очередь, сделай сначала свою Жизнь Раем, а не учи других как жить в Любви!= В советах, которые дают родители, всегда было, есть и будет рациональное зерно ="Вы можете получить всё, что вам нужно, если только это вам и вправду нужно" =Выражайте все свои способности — этот шаг сделает вас проводником Божьей Любви =День вчерашний - уже история, завтрашний - тайна, а сегодняшний день - дар; прими его= Для того, чтобы уйти в Мир духовный, нужно стать Духом и жить Духом = Доброта - это милосердие, сострадание, Любовь; стремление помочь людям = Добрые слова - корни, добрые мысли - цветы, добрые дела - плоды, добрые сердца – сады =Если вы избрали какое-либо решение сами – вы получили бесценное – опыт познания= Если ты не думаешь о себе хорошо, вряд ли можно ожидать этого от других = Если у тебя есть мечта, то у тебя есть возможность осуществить её = «Жизнь – это учебник, который закрывается только с последним вздохом» = Имей дикое воображение, трансформирующие сны и совершенное спокойствие = Каждое мгновение я поражаюсь тому, что нахожусь именно в этом мгновении =Каждый вносит свою часть в создание сценариев будущих игровых ситуаций = "Каждый на своём уровне, используя возможности сознания, решает свои задачи" = Какая доминанта стоит в сознании человека, такой и окрас мыслей, таковы и желания = Как вверху, так и внизу, с учётом статуса (уровня развития) конкретного Мира =Кто не подчиняется Законам Мироздания, приходит к самоуничтожению = Кто хочет отнять что-нибудь у другого, непременно потеряет своё =Лучший Учитель в нашей Жизни - сама Жизнь; её уроки невозможно прогулять =Любовь - это честность; тратить единственную Жизнь на обманы жалко ="Мудрость - это ум, соединённый с добротой.