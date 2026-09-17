Дегтярев предложил создать межправительственный комитет по борьбе с допингом

UNESCO/Saskia Maitrepierre Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев 17 сентября провел в Париже переговоры с новым генеральным директором ЮНЕСКО Халедом Аль-Анани и представил российские предложения по развитию межгосударственного сотрудничества в борьбе с допингом.
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