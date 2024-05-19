Создатели ремастера GTA: Vice City на движке RAGE показали обновленный интерфейс и п...

Создатели ремастера GTA: Vice City на движке RAGE показали обновленный интерфейс и поделились прогрессом разработкиСоздатели модификации GTA Vice City Nextgen Edition, которая переносит оригинальную Grand Theft Auto: Vice City на движок RAGE, продемонстрировали обновленный интерфейс, который ожидает игроков в моде, а так же поделились достигнутым прогрессом в разработке модификации.