НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Создатели ремастера GTA: Vice City на движке RAGE показали обновленный интерфейс и п...

Создатели ремастера GTA: Vice City на движке RAGE показали обновленный интерфейс и п...

Создатели ремастера GTA: Vice City на движке RAGE показали обновленный интерфейс и поделились прогрессом разработкиСоздатели модификации GTA Vice City Nextgen Edition, которая переносит оригинальную Grand Theft Auto: Vice City на движок RAGE, продемонстрировали обновленный интерфейс, который ожидает игроков в моде, а так же поделились достигнутым прогрессом в разработке модификации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх