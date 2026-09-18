Американский самолет-разведчик несколько часов кружит над Черным морем

Полет американского самолета-разведчика Bombardier ARTEMIS II над Черным морем зафиксировал в пятницу сервис отслеживания полетов Flightradar24.
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Надо понимать это и есть посредник в урегулировании. Спец. посланник додика!