Запорізька АЕС поряд з містом Енергодар, Запорізька область, Україна, 4 серпня 2022 року Країни G7 підтримали зусилля МАГАТЕ щодо безпеки на Запорізькій АЕС Україна в середу звинуватила Росію в ракетному обстрілі міста Марганець, що знаходиться поряд з атомною електростанцією Міністри закордонних справ країн «Великої сімки» (G7) – США, Канади, Великобританії, Франції, Німеччини, Італії та […] Сообщение Країни G7 підтримали зусилля МАГАТЕ із забезпечення безпеки на Запорізькій АЕС появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.