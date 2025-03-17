Израиль отказался от второго этапа соглашения о прекращении огня в Газе, утверждают в ХАМАС

Израиль отказался перейти к реализации второго этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа. С таким утверждением член политбюро палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан выступил в эфире катарского телеканала .
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