Вот почему люди не могут отдыхать и как преодолеть вину. Узнайте секрет трудоголиков!

Почему нам так трудно отдыхать, даже когда необходимость критическая? И как научиться действительно расслабляться, а не просто откладывать усталость на потом? Вот что стоит узнать! В культуре, где успех измеряют продуктивностью, здоровое отношение к расслаблению — настоящий вызов.
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