Виктор Анисимов Многие люди не понимают почему Россия обладая подавляющим превосходством на ВС Украины до сих пор не заняла всю территорию Украины, не вышла на западные границы Советского Союза, и до сих пор не завершила СВО.
Искусство войны
Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Россия обладает привосходством но увы и ах не подовляющим 5 колонна не зря свой хлеб ест. Для этого и нужны были яхты иномарки проститутки и Милохины.
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7 час.
Иван Агеев
А что, "Милохины и проститутки", разве не одно и то же?🙁
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4 час.
Виктор Горшков
Что только не напишут. Уши вянут.Наши ребята гибнут и не важно в какой пропорции.Каждый наш солдат-это наша Россия.
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3 час.
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