Неспешный разговор

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Искусство войны

Искусство войны

Виктор Анисимов   Многие люди не понимают почему Россия обладая подавляющим превосходством на ВС Украины до сих пор не заняла всю территорию Украины, не вышла на западные границы Советского Союза, и до сих пор не завершила СВО.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Россия обладает привосходством но увы и ах не подовляющим 5 колонна не зря свой хлеб ест. Для этого и нужны были яхты иномарки проститутки и Милохины.
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7 час.
Иван Агеев
А что, &quot;Милохины и проститутки&quot;, разве не одно и то же?🙁
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4 час.
Виктор Горшков
Что только не напишут. Уши вянут.Наши ребята гибнут и не важно в какой пропорции.Каждый наш солдат-это наша Россия.
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3 час.

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