Украинские пилоты признали вину в подготовке теракта

Украинские лётчики Дмитрий Шиманский и Александр Морозов вели сотрудничество со следствием и признали вину в ходе расследования уголовного дела о терроризме, которое будет в закрытом режиме рассматривать 2-й Западный окружной военный суд.
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