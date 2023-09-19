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Зарема о Бакаеве: «Семак стал еще одним тренером, который не раскрыл уже не юное дарование. Кто теперь не потолок: Клаудиньо? Или Вендел тоже не Марадона?»

Зарема о Бакаеве: «Семак стал еще одним тренером, который не раскрыл уже не юное дарование. Кто теперь не потолок: Клаудиньо? Или Вендел тоже не Марадона?»

Сообщалось, что 27-летний полузащитник близок к переходу в «Аль-Вахду» из ОАЭ на правах аренды.  Салихова вспомнила высказывание Бакаева двухлетней давности.

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