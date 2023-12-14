В Братске разрабатывают единый план военно-патриотического воспитания

Для совершенствования работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения мэр Братска Сергей Серебренников 28 ноября 2023 года поручил сформировать единый городской план, в который будут включены мероприятия, посвященные памятным датам, дням воинской славы годовщинам и юбилеям, имеющим значение для истории города и страны.