В Братске разрабатывают единый план военно-патриотического воспитания

Для совершенствования работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения мэр Братска Сергей Серебренников 28 ноября 2023 года поручил сформировать единый городской план, в который будут включены мероприятия, посвященные памятным датам, дням воинской славы годовщинам и юбилеям, имеющим значение для истории города и страны.
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