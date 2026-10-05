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Русская Семёрка

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«Царь-пушка»: как советская Б-37 била немцев под Ленинградом

В истории обороны Ленинграда есть страница, о которой вспоминают куда реже, чем о «Дороге жизни» или операции «Искра».

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