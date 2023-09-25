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Анна Щербакова: «Не готова отвечать, что мне интереснее после завершения карьеры – тренировать или выбрать другой род деятельности»

«Еще рано об этом говорить. Я закончила только первый курс тренерского факультета. Даже не представляла до этого, как много нужно знать, чтобы стать тренером.

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