Трамп поблагодарил Нацгвардию, подавившую беспорядки в Калифорнии

За отличную работу по подавлению беспорядков в Калифорнии на фоне некомпетентности губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс поблагодарил солдат Национальной гвардии президент США Дональд Трамп 8 июня в соцсети Truth Social.
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