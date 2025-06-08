Трамп поблагодарил Нацгвардию, подавившую беспорядки в Калифорнии

За отличную работу по подавлению беспорядков в Калифорнии на фоне некомпетентности губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс поблагодарил солдат Национальной гвардии президент США Дональд Трамп 8 июня в соцсети Truth Social.