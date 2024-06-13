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Массажист «Авангарда»: «Ягр много общался с Черепановым. После тренировки: «Леша, пошли! В Нью-Йорке тебя готовым ждут». Уздечку на него – и сзади в сопротивление»

– Ягр до сих пор играет, а ему 52 года. Что за организм такой уникальный? – Он очень рациональный. Нигде лишнего не сделает, все для себя, знает свои слабые места.

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