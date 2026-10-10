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У «Тоттенхэма» ни одной победы в АПЛ за 6 туров – сегодня 1:1 с «МЮ» с голом на 92-й. Команда Де Дзерби идет в зоне вылета

« Тоттенхэм » не одержал ни одной победы в первых шести турах сезона АПЛ .  Сегодня команда Роберто Де Дзерби сыграла вничью с « МЮ » на выезде (1:1), сравняв на 92-й.

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