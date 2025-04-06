Владимир Путин поздравил геологов с профессиональным праздником

Владимир Путин поздравил российских геологов с их профессиональным праздником. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, он назвал их целеустремленными и сильными духом профессионалами, чья работа исключительно важна для развития страны и укрепления ее промышленного, энергетического и оборонного потенциала.
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