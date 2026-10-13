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Символ золотой эпохи ЦСКА, чемпионский костяк «Локо», 41-летний ветеран «Салавата». Самые преданные игроки КХЛ

Символ золотой эпохи ЦСКА, чемпионский костяк «Локо», 41-летний ветеран «Салавата». Самые преданные игроки КХЛ

Кто-то играет за одну команду даже больше десяти лет!Совсем недавно у нас выходила статья о самых преданных игроках НХЛ.

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