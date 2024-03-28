Курганца, делом которого интересовался Бастрыкин, отправили в СИЗО

Жителя Курганской области, напавшего с ножом на двух фельдшеров, отправили в СИЗО. Суд удовлетворил ходатайство следователей об избрании меры пресечения обвиняемому по делу, которым интересовался глава СКР Александр Бастрыкин.
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