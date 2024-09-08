В ЮАР крокодил Генри в 123 года является отцом 10 тысяч детенышей

Одному из старейших крокодилов на планете в декабре исполнится 124 года, сообщает издание The Sun. Этот знаменитый крокодил по имени Генри уже более 30 лет живет в Центре охраны природы Crocworld, расположенном в городке Скоттбург в Южной Африке.
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