В ЮАР крокодил Генри в 123 года является отцом 10 тысяч детенышей

Одному из старейших крокодилов на планете в декабре исполнится 124 года, сообщает издание The Sun. Этот знаменитый крокодил по имени Генри уже более 30 лет живет в Центре охраны природы Crocworld, расположенном в городке Скоттбург в Южной Африке.