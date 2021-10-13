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Премьер-министр Канады Трюдо сообщил, что страна примет 40 тысяч беженцев из Афганистана

Премьер-министр Канады Трюдо сообщил, что страна примет 40 тысяч беженцев из Афганистана

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Канада примет 40 тысяч беженцев из Афганистана, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

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