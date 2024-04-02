Аномально холодная погода ожидает россиян

Прогнозируется, что в ближайшие дни в регионах Северо-Западного федерального округа, Урала, Сибири и Дальневосточного федерального округа температура будет ниже обычных показателей на 5-13 градусов, что является аномалией .
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