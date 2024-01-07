Ученые из университетов Швеции и США объявили о своем новом изобретении – прозрачной древесине

Международная команда ученых разработала прозрачную древесину, которая в 10 раз прочнее стекла. По данным Scientific American, разработка ученых представляет собой материал, обладающий сверхпрочностью и прозрачностью, образованный путем удаления компонентов, поглощающих свет.
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