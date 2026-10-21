📷⚡️Какими модификациями малогабаритных противодронных ЗУР линейки Coyote оснащаются эсминцы класса Arleigh Burke Flight II/IIA/III и наземные платформы? Контракт Министерства обороны США с корпорацией Raytheon на сумму 729 миллионов долларов знаменует собой важный этап в доводке эшелонированной системы ПВО ближнего действия LIDS.