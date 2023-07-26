- Мама, не нужно ему ничего давать на пляже! Руки грязные и вообще. В обед поест. - Да что ты, Дашенька! Это же всего лишь кукурузка! Пусть ребенок побалуется! - Он побалуется, а мы потом весь отпуск будем в аптеку бегать.
Шляпа
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Элеонора Коган
Душевный рассказ!!!Нужно уметь делать людям добро, как Маша!!!!
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1 час.
Элеонора Коган
И это, благодаря Даше, её невестке,которая и получила от самой Маши урок доброты!!!И шляпа здесь, как талисман доброты!!!У Даши было непростое детство и она мало видела добра, пока не встретила Машу, которая ей и стала настоящей мамой!!!И Даша теперь научит этому и своего сынишку Сашу, чтобы и он дарил людям добро!!!!
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1 час.
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