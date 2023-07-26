Элеонора Коган

И это, благодаря Даше, её невестке,которая и получила от самой Маши урок доброты!!!И шляпа здесь, как талисман доброты!!!У Даши было непростое детство и она мало видела добра, пока не встретила Машу, которая ей и стала настоящей мамой!!!И Даша теперь научит этому и своего сынишку Сашу, чтобы и он дарил людям добро!!!!