Politico опубликовала письмо с призывом не принимать Украину в НАТО

Global Look Press Газета Politico опубликовала открытое письмо, подписанное более 60 экспертами в области внешней политики, в котором содержится призыв к НАТО не обещать Украине приглашение ее в блок перед саммитом альянса, который пройдет 9-11 июля в Вашингтоне.