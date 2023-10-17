В Едином контактном центре Стройкомплекса Москвы проводятся консультации об особенностях градостроительства

Эксперты Единого контактного центра Стройкомплекса Москвы (ЕКЦ) почти семь лет оказывают консультационную помощь застройщикам по широкому кругу вопросов строительной тематики, начиная от прохождения процедур в строительстве и оформления разрешительной документации и заканчивая вопросами по программе реновации.
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