Юных актеров из Печатников приглашают к участию в конкурсе «Театральный олимп-2023»

Фото: Виола СергееваВ Москве открылся ежегодный фестиваль-конкурс «Театральный олимп-2023». Как сообщили на официальном портале московской мэрии, в этом году конкурс посвящен 200-летию со дня рождения русского драматурга Александра Островского.