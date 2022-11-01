Новые Печатники

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  • Николай Кузнецов
    Вот подобных бы выдвигать в политики.Директор московск...
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    Поздравляем.....Ржавый металличес...
  • Boleslav Buljanowskij
    Урааааа!!!! Что бы мы все делали, если бы не поменяли сетки? Как бы жили дальше??? Не ужели больше нечего писать? Поч...Баскетбольные сет...

Юных актеров из Печатников приглашают к участию в конкурсе «Театральный олимп-2023»

Юных актеров из Печатников приглашают к участию в конкурсе «Театральный олимп-2023»

Фото: Виола СергееваВ Москве открылся ежегодный фестиваль-конкурс «Театральный олимп-2023». Как сообщили на официальном портале московской мэрии, в этом году конкурс посвящен 200-летию со дня рождения русского драматурга Александра Островского.

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