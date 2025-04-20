Алаудинов поздравил православных христиан с Пасхой

Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов поздравил со Светлой Пасхой православных христиан.Апти Алаудинов поздравил православных людей с праздником Пасхи - от себя лично, и от "самого интернационального спецназа "Ахмат".
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