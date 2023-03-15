Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

104 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис
    Всем нужен отдых и даже таким бойцам. Без отдыха побед не одержать, передышки нужны обязательно. Будут новые бои, буд...Рахмонов о дальне...
  • Леонид
    Посмотрим кто кого. Будет у них время и возможность показать кто сильнее и лучше. Я для этого уже UFC Fight Pass опл...Саид Нурмагомедов...
  • Петр Давыдов
    😍Юрий Бородавко о ...

Эдуард Латыпов: «Было бы интересно провести совместный сбор с Норвегией, узнать, как тренируется одна из ведущих стран в биатлоне. Думаю, пока это невозможно»

Эдуард Латыпов рассказал, что ему было бы интересно потренироваться с норвежцами. – Один из лидеров мирового биатлона – Норвегия.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх