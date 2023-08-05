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Совещание в штабе ВС России по выполнению гособоронзаказа

Совещание в штабе ВС России по выполнению гособоронзаказа

Под председательством министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу и главы Минпромторга, зампредседателя правительства Дениса Мантурова, в штабе объединенной группировки ВС России прошло совещание по вопросу выполнения гособоронзаказа (ГОЗ).

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