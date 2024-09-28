WP: предстоящая зима может стать для Украины самой суровой с начала конфликта

Приближающаяся зима может стать для Украины самой суровой с начала конфликта с Россией. The Washington Post рассказывает об остром дефиците энергоресурсов, который признают в Киеве, и психологической усталости населения, которая сказывается на результатах опросов общественного мнения: все больше украинцев согласны на территориальные уступки.
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