Совершившему теракт под Рязанью Украина обещала заплатить 15 тысяч долларов

Рязань, 21 июля, 2024, 06:41 — ИА Регнум. Фигурант уголовного дела, имеющий гражданство России и Италии Руслан Сидики, признал вину в подрыве железной дороги в Рязанской области в 2023 году, полностью раскаялся.
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