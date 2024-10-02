«Чернокнижник Петра I»: как Яков Брюс научил русских предсказывать будущее

В январе 1709 года, был издан «Брюсов календарь». Не один век он «диктовал» людям «правила жизни». Он предсказывал погоду, «предрекал» очередные беды и потрясения, а также мог «расшифровать» судьбу каждого конкретного человека.
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